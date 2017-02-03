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Вызвавший массовые протесты в США нефтепровод заработает в этом году

Международная панорама
3 февраля, 22:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Работы над нефтепроводом практически завершены, говорится в документах энергетической компании Phillips 66
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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Нефтепровод Dakota Access Pipeline, строительство которого вызывало массовые протесты в США, начнет функционировать во втором квартале текущего года. Такие оценки приводятся в опубликованном корпоративном отчете по итогам четвертого квартала 2016 года американской энергетической компании Phillips 66.

В документах этой фирмы, владеющей 25-процентной долей в данном проекте, отмечается, что работы над нефтепроводом практически завершены. Как подчеркивают представители Phillips 66 "промышленная эксплуатация, как ожидается, начнется во втором квартале 2017 года". Указанная дата может быть скорректирована в зависимости от хода работ, которые проведут части военных инженеров в районе реки Миссури.

Ранее ожидалось, что проект будет завершен в 2016 году. Одной из причин задержки стали манифестации, которые проводили защитники природы и индейцы, участников данных акций ранее неоднократно задерживали. По представленным в январе оценкам агентства Associated Press, общие затраты на обеспечение безопасности и общественного порядка в районах строительства превысили $22 млн. При этом, власти штата выделили на указанные нужды на $5 млн меньше.

По трубопроводу Dakota Access Pipeline, строительство которого, как ожидается обойдется в общей сложности в $3,8 млрд, должны доставлять нефть из штата Северная Дакота в Иллинойс. Согласно проекту, магистраль пересечет реку Миссури возле земель индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты. Противники строительства утверждают, что из- за нефтепровода не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению Миссури, но и будут уничтожены священные для индейцев места.

На одном из участков прокладки нефтепровода в Северной Дакоте в последние месяцы постоянно проходили демонстрации. Протестующие разбили там палаточный лагерь. Правоохранительные органы неоднократно проводили аресты участников акции, призывая их не нарушать закон и не препятствовать строительству нефтяной магистрали.

В прошлом году администрация экс-президента Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки. Однако в январе новый хозяин Белого дома Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства объекта.

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