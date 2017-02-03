Фильм немецкого журналиста о жизни в Донецке показали в Берлине

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Премьера фильма немецкого журналиста-фрилансера Марка Барталмая об обстановке в Донецке состоялась в берлинском кинотеатре "Вавилон". Лента получила название "Фронтовой город Донецк" (Frontstadt Donezk). Журналист собирал материал для нее на протяжении последних двух лет, в основном съемки проходили на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Барталмай вместе со своей операторской группой постарался запечатлеть самые разные моменты жизни Донбасса - с одной стороны, он снимал бомбежки со стороны украинской армии, руины, работу оперативных служб ДНР, разрушенный донецкий аэропорт, с другой - уличных музыкантов, школьные утренники, народные гулянья.

"Главная мысль моей работы - показать жизнь города изнутри. Это не военные хроники, а фильм про то, как живут люди в непростых условиях", - сказал корреспонденту ТАСС режиссер. По его словам, события в Донбассе находят однобокое отражение в новостях. "Упор делается на политической стороне, а не на гуманитарной", - отметил Барталмай.

Внушительная часть содержания доносится в формате монологов местных жителей. Своими впечатлениями об обстановке в городе делятся учителя, спортсмены, дети и подростки, артисты местного театра, случайные прохожие.

Журналист сказал, что, несмотря на проблемы организационного характера, в ближайшее время планируется показ фильма в других городах Германии, а также, возможно, в Австрии. "Однако пока это все довольно неопределенно, потому что вот недавно нам пришел отказ из гамбургского кинотеатра", - сказал журналист. Еще один показ ленты запланирован на 10 февраля также в Берлине.