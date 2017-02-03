Мэй и Меркель пообщались на прогулке

ЛОНДОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Заявленная двусторонняя встреча британского премьера Терезы Мэй и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите ЕС на Мальте не состоялась, сообщило британское агентство Press Association. Однако премьер-министр Великобритании и канцлер Германии все-таки пообщались друг с другом во время прогулки участников саммита по улицам Валлетты и, по словам их помощников, затронули все темы, которые планировали обсудить.

Как указывает агентство, на пресс-конференции в мальтийской столице Меркель сообщила, что тема, связанная с приходом к власти в США Дональда Трампа не фигурировала в их беседе с Мэй.

Когда канцлера спросили, обсуждались ли на этой встрече отношения британского премьера с новой американской администрацией, Меркель ответила: "Мы говорили, но не об этом. Я полагаю, что между Великобританией и США всегда складывались "особые отношения". Я рада, что Тереза Мэй сказала, что желает видеть Европу сильной, сегодня она повторила это еще раз".

Обеспокоенность лидеров и заверения Мэй

Сегодня на саммите лидеры стран Евросоюза выразили свою обеспокоенность рядом решений нового президента США Дональда Трампа, о чем не преминул сказать на пресс- конференции и хозяин встречи, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Тереза Мэй, ставшая первым зарубежным лидером, встретившимся с Трампом после его инаугурации, попыталась успокоить коллег и заявила, что хозяин Белого дома привержен обязательствам, которые имеются у США перед Североатлантическим альянсом.

"Мне было приятно получить возможность навестить президента Трампа на столь раннем этапе и, что особенно важно, когда я была там, то могла подтвердить стопроцентную его приверженность НАТО - организации, которая помогла обеспечить безопасность не только Великобритании, но и Европы", - заявила она в интервью телеканалу Sky News. "Очень важно продолжать обеспечивать эту безопасность и в будущем", - констатировала Мэй.

В кулуарах саммита у Мэй состоялись двусторонние переговоры с председателем правительства Испании Мариано Рахоем и федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном. Как сообщили в канцелярии британского премьера, на встрече с Рахоем Мэй выразила надежду на скорейшее заключение соглашения о правах британцев, проживающих на территории ЕС. Сотрудники канцелярии заявили, что Рахой согласился с доводами своей британской коллеги.

Агентство Reuters также сообщило, что премьер-министр Великобритании сегодня объявила на саммите о том, что Лондон выделит пакет помощи в размере 30 млн фунтов стерлингов (более $37 млн). Средства пойдут на оказание поддержки одиноким женщинам-беженкам, а также для поддержания схемы ООН, предусматривающей возможность расселения в странах Азии и Латинской Америки тех мигрантов, которые ищут убежища в Европе.