Мэй и Меркель пообщались на прогулке

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ЛОНДОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Заявленная двусторонняя встреча британского премьера Терезы Мэй и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите ЕС на Мальте не состоялась, сообщило британское агентство Press Association. Однако премьер-министр Великобритании и канцлер Германии все-таки пообщались друг с другом во время прогулки участников саммита по улицам Валлетты и, по словам их помощников, затронули все темы, которые планировали обсудить.
Как указывает агентство, на пресс-конференции в мальтийской столице Меркель сообщила, что тема, связанная с приходом к власти в США Дональда Трампа не фигурировала в их беседе с Мэй.
Когда канцлера спросили, обсуждались ли на этой встрече отношения британского премьера с новой американской администрацией, Меркель ответила: "Мы говорили, но не об этом. Я полагаю, что между Великобританией и США всегда складывались "особые отношения". Я рада, что Тереза Мэй сказала, что желает видеть Европу сильной, сегодня она повторила это еще раз".
Сегодня на саммите лидеры стран Евросоюза выразили свою обеспокоенность рядом решений нового президента США Дональда Трампа, о чем не преминул сказать на пресс- конференции и хозяин встречи, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Тереза Мэй, ставшая первым зарубежным лидером, встретившимся с Трампом после его инаугурации, попыталась успокоить коллег и заявила, что хозяин Белого дома привержен обязательствам, которые имеются у США перед Североатлантическим альянсом.
"Мне было приятно получить возможность навестить президента Трампа на столь раннем этапе и, что особенно важно, когда я была там, то могла подтвердить стопроцентную его приверженность НАТО - организации, которая помогла обеспечить безопасность не только Великобритании, но и Европы", - заявила она в интервью телеканалу Sky News. "Очень важно продолжать обеспечивать эту безопасность и в будущем", - констатировала Мэй.
В кулуарах саммита у Мэй состоялись двусторонние переговоры с председателем правительства Испании Мариано Рахоем и федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном. Как сообщили в канцелярии британского премьера, на встрече с Рахоем Мэй выразила надежду на скорейшее заключение соглашения о правах британцев, проживающих на территории ЕС. Сотрудники канцелярии заявили, что Рахой согласился с доводами своей британской коллеги.
Агентство Reuters также сообщило, что премьер-министр Великобритании сегодня объявила на саммите о том, что Лондон выделит пакет помощи в размере 30 млн фунтов стерлингов (более $37 млн). Средства пойдут на оказание поддержки одиноким женщинам-беженкам, а также для поддержания схемы ООН, предусматривающей возможность расселения в странах Азии и Латинской Америки тех мигрантов, которые ищут убежища в Европе.