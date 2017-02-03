В Румынии около 50 тысяч человек протестуют перед зданием правительства

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БУХАРЕСТ, 3 февраля. /ТАСС/. Многотысячные протесты против решения правительства амнистировать осужденных по обвинению в коррупции продолжаются в Румынии. В настоящее время около 50 тыс. чел. собрались перед зданием правительства, сообщает агентство Agerpress.
Это гораздо меньше, чем в предыдущие дни, однако лидеры протестующих пообещали устроить "самый массовый в истории страны митинг" в воскресенье, 5 февраля. Сейчас несколько улиц в центре столицы перекрыты. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, они также принесли картонные куклы некоторых министров в тюремных робах. Выступающие перед собравшимися ораторы рассказывают, что действия румынского кабинета раскритиковали в США и ЕС, они утверждают, что из-за этого страна может лишиться иностранных инвестиций.
По данным агентства, от нескольких сотен до трех тыс. человек собрали протесты в Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других городах страны.
Протестующие опасаются, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники. Премьер Сорин Гриндяну заявил ранее, что не намерен отменять принятое постановление и уходить в отставку.