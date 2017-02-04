CNN: около 53% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента США

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Около 53% американцев не одобряют первые шаги Дональда Трампа, предпринятые им в качестве президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты общенационального опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC.
Согласно этим данным, деятельность Трампа на посту главы государства одобряют 44% респондентов. Как отмечает CNN, это самые низкие показатели поддержки президента США, недавно вступившего в должность, за всю историю проведения подобных исследований.
Как отмечается, большинство опрошенных не одобряют подписанные Трампом исполнительные указы, направленные на ужесточение иммиграционной политики. 53% респондентов выступают против запрета на въезд в США граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. При этом около 60% не поддерживают идею сооружения заградительного барьера на границе США с Мексикой.
Большинство американцев считают, что Трамп, вступивший в должность главы администрации США 20 января, пока не справляется с задачами, касающимися иммиграционных вопросов (56%), с внешней политикой (55%), проблемой борьбы с терроризмом (53%).
При этом 49% респондентов утверждают, что новому президенту на данный момент удается успешно решать экономические проблемы страны; 43% опрошенных считают, что это не так.
Ранее глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) страна примет не более 50 тыс. человек. Президент также ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.