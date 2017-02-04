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Супруга экс-президента Бразилии скончалась после перенесенного инсульта

Международная панорама
4 февраля, 1:25 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Мариза Летисия перенесла инсульт 24 января
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Бывшая первая леди Бразилии Мариза Летисия (справа)

Бывшая первая леди Бразилии Мариза Летисия (справа)

© EPA/MARIO DE RENZIS

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывшая первая леди Бразилии Мариза Летисия, супруга экс- президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, у которой ранее диагностировали смерть мозга, была отключена от аппаратов искусственного поддержания жизнедеятельности. Об этом сообщил сам бывший глава государства на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Бывшая первая леди Мариза Летисия Лула да Силва скончалась в пятницу, 3 февраля 2017 года, в 18:57 (23:57 мск)", - написал он.

Супруга экс-президента перенесла инсульт 24 января. С тех пор она находилась в больнице в состоянии искусственной комы. В ночь на четверг ее состояние резко ухудшилось, врачи констатировали смерть мозга. Семья дала разрешение на начало процедур, предшествующих изъятию органов для трансплантации.

Президент Бразилии Мишел Темер объявил общенациональный трехдневный траур из-за смерти Маризы Летисии. "В этот момент скорби и горя, который переживает семья экс- президента Лулы, я и Марсела (Темер, супруга главы государства - прим. ТАСС) выражаем ему, его детям и другим родственникам и друзьям наши самые искренние соболезнования", - заявил он.

Ранее бывший бразильский лидер обвинил своих политических противников в болезни своей супруги. По словам Лулы да Силвы, ее состояние было вызвано давлением и необоснованным судебным преследованием в отношении их семьи. "Я думаю, именно напряжение делает с людьми то, что случилось с Маризой. Но это не заставит меня вечно плакать в углу, напротив, у меня будет еще одна причина, чтобы бороться", - сказал политик, намекая на свое возможное участие в следующих выборах президента.

В настоящее время Лула да Силва проходит обвиняемым по пяти уголовным делам, связанным с коррупцией. В случае одного из этих процессов обвинения были предъявлены и Маризе Летисии. По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, экс-глава государства имеет высокие шансы на победу на выборах 2018 года. Согласно результатам исследования, проведенного в октябре по заказу Национальной конфедерации транспорта, если бы голосование состоялось в ближайшие дни, кандидатуру Лулы да Силвы в первом туре поддержали бы 24,8% избирателей, в то время как его предполагаемые соперники получили бы меньшее число голосов.

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