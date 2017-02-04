Саммит Евросоюза на Мальте завершился без практических решений

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 4 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Неформальная встреча глав государств и правительств Евросоюза, созванная председателем Евросовета Дональдом Туском еще в сентябре 2016 года, завершилась без практических решений и результатов.

В первой половине дня лидеры 28 стран сообщества приняли очередной план по борьбе с миграционным кризисом, в котором не содержится никаких существенных новых мер за исключением намерения усилить помощь Ливии. Вторая часть встречи, прошедшая без участия Великобритании и посвященная будущему сообщества после предстоящего выхода королевства из его состава (Brexit), тоже завершилась безрезультатно. Однако, несмотря на эти две темы в официальной повестке дня, громче всего звучал совершенно другой вопрос - отношения между ЕС и новой администрацией США.

США в приоритете

Как заявил на итоговой пресс-конференции Туск, трансатлантическое партнерство остается абсолютным приоритетом для Евросоюза. "Трансатлантическое партнерство остается абсолютным приоритетом для нас, потому что оно было до сих пор ключевым элементом свободного мира", - подчеркнул он.

По словам главы Евросовета, Брюссель намерен максимально укрепить трансатлантическое партнерство. "Наше намерение: иметь настолько сильное трансатлантическое партнерство, насколько это возможно", - отметил Туск.

Глава Евросовета подчеркнул, что на саммите чувствовался дух солидарности среди всех 28 стран ЕС относительно отношений с США. "Нет сомнения, что сегодня мы можем чувствовать дух солидарности 28 стран. Это сильная воля защищать наши уникальные отношения с США. Для всех нас это высочайший приоритет", - заявил Туск.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила при этом, что Евросоюз ищет сотрудничества и дружбы с США - несмотря на существующие разногласия. "Различия в позициях - нормальное явление среди друзей. Мы ищем сотрудничества и дружбы с США", - сказала она. По словам Могерини, Евросоюз остается и будет оставаться другом для американского народа и властей этой страны "на основании общих принципов и ценностей"

При этом, как сообщил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Мальты Джозеф Мускат, лидеры 28 стран Евросоюза обеспокоены некоторыми решениями президента США Дональда Трампа. "Была очевидная обеспокоенность среди 28 стран относительно некоторых решений новой американской администрации", - сказал он.

Реальная угроза

Об итогах второй части саммита, посвященной дискуссии по будущему ЕС без Великобритании, никаких официальных заявлений не было. Однако, как сообщил Туск, обсуждение этого вопроса началось раньше, чем планировалось. "На самом деле мы начали дискуссию относительно будущего Европы уже во время нашего ланча. Развитие событий на международной арене напоминают нам о том, насколько важно иметь сильный Евросоюз", - сказал он.

"Есть одна объективная вещь: единственная реальная угроза (для ЕС) может возникнуть, если мы не будем достаточно едины для решения наших проблем", - сказал он. Туск отметил, что новая геополитическая ситуация в мире - это вызов для ЕС. "И этот вызов может стать реальной угрозой, если мы не будем достаточно едины", - подчеркнул глава Евросовета.

Очередной план по миграции

Главы государств и правительств Евросоюза приняли декларацию по приостановке потока беженцев, направляющихся в Европу через Средиземное море. "Ключевой элемент устойчивой миграционной политики - обеспечение эффективного контроля наших внешних границ и прекращение нелегальных потоков (беженцев) в ЕС", - говорится в декларации, состоящей из 9 пунктов.

В документе отмечается, что в 2016 году число прибывших через Средиземное море в Европу мигрантов существенно сократилось. "При этом по маршруту Средиземноморья в 2016 году зафиксировано более 181 тысячи прибывших, в то время как число погибших или пропавших в море достигает новых рекордов каждый год с 2013 года", - говорится в документе.

В связи с этим лидеры ЕС пообещали принять ряд дополнительных мер по приостановке потока беженцев. "Мы намерены предпринять дополнительные действия, чтобы значительно сократить миграционные потоки через Средиземное море, а также сломать бизнес-модель перевозчиков беженцев", - отмечается в декларации.

Одним из главных пунктов плана значится усиление поддержки Ливии для борьбы с миграционным кризисом. ЕС намерен и улучшить работу в области возвращения беженцев. "Мы договорились действовать оперативно, чтобы достичь целей, установленных в этой декларации, и призываем всех работать в этом направлении, - говорится в документе. - Саммит ЕС рассмотрит прогресс на встречах в марте и июне на основании доклада от председательства Мальты".