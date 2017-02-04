Эйро и Тиллерсон подтвердили приоритеты франко-американского сотрудничества

ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция и США остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в ключевых сферах после смены власти в Белом доме. Такое намерение подтвердили в пятницу вечером в первом своем телефонном разговоре глава МИД Франции Жан-Марк Эйро и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщили в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.

"Министр (Эйро - прим. ТАСС) поздравил своего собеседника и выразил пожелание установить с ним доверительный и углубленный диалог по всем вопросам общих интересов, будь это франко-американские отношения, отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами или темы регионального и глобального значения, с которыми вместе сталкиваются Франция и США, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении французского МИД.

В разговоре с американским собеседником глава французской дипломатии "подчеркнул важность исторических связей, которые выражаются в ключевом сотрудничестве в сфере безопасности, в частности в деле борьбы с терроризмом".

"Эйро и Тиллерсон подтвердили крепость франко-американского союза против этой угрозы и общую волю двух стран искоренить ее, в частности в Ираке и Сирии, где наши страны совместно противостоят варварству "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ)", - отметили в министерстве.

Сотрудничество Парижа и Вашингтона "является также основополагающим для решения региональных кризисов, в частности на Ближнем и Среднем Востоке и на Украине", указали в МИД Франции.

"Эйро также напомнил о важности тесных отношений с США в противостоянии таким глобальным вызовам, как изменение климата или защита всеобщих ценностей, которые являются для нас едиными, включая обязанность защищать беженцев", - отмечается в заявлении.

Французский министр "подтвердил важность трансатлантических связей", уточнив, что важную роль в этом играет Евросоюз, "равно как и НАТО".

"Министр иностранных дел также подчеркнул важность вклада торговли в экономический рост и процветание США и ЕС. Эйро пригласил американского коллегу как можно скорее совершить визит во Францию, чтобы продолжить этот первый разговор", - заключили во французском МИД.