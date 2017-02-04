Telegraph: в Великобритании готовят из подростков специалистов по отражению кибератак

ЛОНДОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британский Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), организует летние лагеря для подростков, чтобы попытаться со временем создать "новое поколение агентов с навыками работы в области цифровых технологий, которое смогло бы предотвратить российские кибератаки". Об этом сообщила газета The Telegraph.

По сведениям издания, Центр правительственной связи проводит подготовительные курсы с предоставлением проживания для подростков по всей стране, включая CyberFirst adventurers - однодневное событие, которое открыто для 11-летних детей. Устроителем подобных детских лагерей, как утверждает The Telegraph, является Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre (NCSC).

Газета также отмечает, что британское агентство по прослушиванию, как она именует GCHQ, также сформирует к 2020 году тысячу рабочих должностей и стипендии для самых одаренных в этой области студентов.

"Тысяча выпускников- отличников - это тысяча шагов на пути к формированию на национальном уровне штата сотрудников в области кибербезопасности мирового класса. Это как раз те навыки, в которых мы отчаянно нуждаемся", - приводит издание слова Киарана Мартина, главы созданного в октябре NCSC.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, выступая в университете шотландского города Сент-Эндрюс, высказал мнение, что НАТО должна стать конкурентоспособной в киберпространстве, чтобы противостоять России, которая, по его словам, "стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс". Несмотря на такую оценку, глава оборонного ведомства признал необходимость налаживания сотрудничества с РФ.