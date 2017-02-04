Белый дом: Трамп виделся с Тимошенко, но не давал ей никаких заверений

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп виделся с лидером украинской партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко на молитвенном завтраке, проводившемся в четверг утром в Вашингтоне, но не давал ей никаких заверений по поводу ситуации в ее стране.

Об этом сообщили ТАСС вечером в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.

"Наш президент и бывшая премьер-министр имели краткую неформальную встречу при фотографировании на приеме перед началом Национального молитвенного завтрака, - указали в пресс-службе. - Никаких официальных заверений не давалось, поскольку бывшая премьер-министр не является визави нашего президента. Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют обеспокоенность по поводу насилия на востоке Украины".

Так называемые Национальные молитвенные завтраки - это одна из вашингтонских традиций. Ежегодно в первый четверг февраля их устраивает Конгресс США. Приглашаются на них в последние годы буквально тысячи гостей со всего мира.

В нынешнем завтраке среди прочих участвовали делегации политических и общественных деятелей из России и Украины.

Трамп проведет телефонные переговоры

В пресс-службе Белого дома также сообщили, что в ближайшие выходные Трамп проведет беседы по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем.

Там уточнили, что, переговоры с Порошенко, Джентилони и Столтенбергом намечены на субботу, а с Инглишем - на воскресенье. Темы бесед не уточняются.

Однако, по существу, речь идет главным образом о поздравительных звонках: Трамп лишь 20 января вступил в должность главы администрации США. В предыдущие несколько дней у него уже состоялся ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента РФ Владимира Путина.