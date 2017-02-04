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Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко

Международная панорама
4 февраля, 3:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Переговоры пройдут 4 февраля. Темы беседы не уточняются
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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп проведет в эти выходные дни беседы по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как она уточнила, разговоры с Порошенко, Джентилони и Столтенбергом у Трампа намечены на 4 февраля, а с Инглишем - на 5 февраля. Темы бесед не уточняются. Однако, по существу, речь идет главным образом о поздравительных звонках: Трамп лишь 20 января вступил в должность главы администрации США. В предыдущие несколько дней у него уже состоялся ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента РФ Владимира Путина.

Этот уик-энд американский лидер проведет в своем частном клубе Mar-a-Lago, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, которое окружение Трампа уже окрестило "зимним Белым домом".

Поместье Mar-a-Lagoв прошлом принадлежало наследнице одного из американских магнатов Марджори Мерриуэзер-Пост. В 1937-1938 годах она жила в Москве с мужем, послом США в СССР Джозефом Дэвисом.

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Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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