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В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа

Международная панорама
4 февраля, 3:23 дата обновления: 4 февраля, 4:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны
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© AP Photo/Kathy Willens

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Федеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Такое решение принял судья Джеймс Робарт.

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Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Робарт рассматривает иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота. Временный запрет на выполнение указа, введенный Робартом, будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

Представители властей США в ходе судебных слушаний настаивали на том, что у штата нет никаких оснований оспаривать правомочность президентских указов, однако судья с этим не согласился. "Штат предоставил необходимые доказательства, продемонстрировав, что" указ, о котором идет речь, "наносит неминуемый и непоправимый вред", сказал он.

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"Штат Вашингтон искренне заинтересован в защите своих жителей от вреда, исходящего от неподдающейся объяснению дискриминации, которую вобрал в себя этот указ", - заявил в свою очередь Фергюсон. При этом он настаивал на том, чтобы запрет на исполнение положений указа был введен в масштабах всей страны, что в итоге и было удовлетворено судом.

Во многих судах США в настоящее время рассматриваются разного рода иски, направленные на отмену спорных президентских указов, касающихся в том числе иммиграционных вопросов. Помимо различных правозащитных организаций, некоторые из них были поданы в том числе и властями отдельных штатов.

Спорные указы

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Впоследствии администрация США объявила, что внесла коррективы в указ об ограничении доступа в страну граждан перечисленных семи государств, в соответствии с которыми обладатели разрешения на постоянное проживание в Соединенных Штатах (грин-карты) не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в страну.

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