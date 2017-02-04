В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Федеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Такое решение принял судья Джеймс Робарт.

Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Робарт рассматривает иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота. Временный запрет на выполнение указа, введенный Робартом, будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

Представители властей США в ходе судебных слушаний настаивали на том, что у штата нет никаких оснований оспаривать правомочность президентских указов, однако судья с этим не согласился. "Штат предоставил необходимые доказательства, продемонстрировав, что" указ, о котором идет речь, "наносит неминуемый и непоправимый вред", сказал он.

"Штат Вашингтон искренне заинтересован в защите своих жителей от вреда, исходящего от неподдающейся объяснению дискриминации, которую вобрал в себя этот указ", - заявил в свою очередь Фергюсон. При этом он настаивал на том, чтобы запрет на исполнение положений указа был введен в масштабах всей страны, что в итоге и было удовлетворено судом.

Во многих судах США в настоящее время рассматриваются разного рода иски, направленные на отмену спорных президентских указов, касающихся в том числе иммиграционных вопросов. Помимо различных правозащитных организаций, некоторые из них были поданы в том числе и властями отдельных штатов.

Спорные указы

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Впоследствии администрация США объявила, что внесла коррективы в указ об ограничении доступа в страну граждан перечисленных семи государств, в соответствии с которыми обладатели разрешения на постоянное проживание в Соединенных Штатах (грин-карты) не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в страну.