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Экс-президента Аргентины и ее детей вызвали на допрос по делу об отмывании денег

Международная панорама
4 февраля, 5:28 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Фернандес де Киршнер, комментируя решение судьи, выразила мнение, что ее вызвали на допрос по указанию правительства, чтобы отвлечь население от резкого роста тарифов на электричество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио  вызвал экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер и ее детей Максимо Киршнера и Флоренсию Киршнер на допрос по делу об отмывании денег и коррупции.

Согласно постановлению, учитывая "имеющиеся подозрения", бывшая глава государства должна дать показания 7 марта, а ее сын и дочь 6 марта. В общей сложности на допрос был вызван 21 человек, в том числе предприниматели Кристобаль Лопес и Ласаро Баес, который уже находится под стражей по обвинению в отмывании денег.

Всем им предстоит ответить на вопросы связанные с деятельностью компании Los Sauces, занимающейся сделками с недвижимостью и принадлежащей семье Киршнер. В мае прокуратура Аргентины приняла к рассмотрению заявление депутата и экс-кандидата в президенты Маргариты Столбисер, утверждавшей, что фирма могла быть задействована в отмывании денег, полученных в результате коррупционной схемы, в которой участвовали Баес и Лопес. В годы правления Фернандес де Киршнер и ее покойного супруга экс-президента Нестора Киршнера эти предприниматели получили много заказов от государства.

Фернандес де Киршнер, комментируя решение судьи, выразила мнение, что ее вызвали на допрос по указанию правительства, чтобы отвлечь население от резкого роста тарифов на электричество, роста цен и конфликта властей с профсоюзами. "Как прикрыть весь этот кошмар? Бонадио вызывает Фернандес де Киршнер на допрос именно на тот день, когда Всеобщая конфедерация труда созывает марш протеста. И на всякий случай, если этого не хватит, и ее детей", - написала экс-президент в своем канале в приложении Telegram.

К настоящему моменту в отношении Фернандес де Киршнер возбуждено два дела. Она обвиняется в создании преступного сговора для хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины. Бывшая глава государства также подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

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