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ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой.
"Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана", - сказал глава Пентагона.
Вместе с тем Мэттис добавил, что "не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана".
США в пятницу расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС). Иран в свою очередь пригрозил принять ответные меры.