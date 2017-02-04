Власти Фергюсона выплатят $3 млн родственникам погибшего афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти города Фергюсон (штат Миссури) выплатят в качестве компенсации $3 млн родственникам душевнобольного афроамериканца, который скончался в результате применения к нему чрезмерной силы со стороны полиции при попытке задержания. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Речь идет о 31-летнем жителе Фергюсона Джейсоне Муре, который погиб от руки теперь уже бывшего полицейского Брайана Камински во время перепалки со стражами порядка в 2011 году. Инцидент произошел, когда блюстители закона попытались утихомирить страдавшего психическим расстройством Мура, который в полностью обнаженном виде бегал по одной из улиц Фергюсона, крича на прохожих и проезжавшие автомобили. Во время задержания Камински несколько раз применил против мужчины электрошокер, в результате чего тот скончался. Полицейский впоследствии настаивал, что применение силы было оправданным, хотя Мур не был вооружен.

Семья Мура подала иск против властей Фергюсона, требуя компенсации. По итогам рассмотрения иска федеральное жюри присяжных присудило родственникам погибшего 3 млн долларов, однако ответчики оспорили это решение. В пятницу власти Фергюсона по неизвестным причинам решили отозвать апелляцию и согласиться выплатить компенсацию. Окончательно суд должен утвердить выплату указанной суммы в марте.

В последние годы в США все больше внимания общественности и СМИ привлекают инциденты, связанные с убийствами афроамериканцев полицейскими. Самые громкие из них произошли в Фергюсоне, Балтиморе (штат Мэриленд), а также в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд. Эти убийства вызвали многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.