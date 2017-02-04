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СМИ: КНДР потребовала от Южной Кореи вернуть ее граждан, похищенных в Китае

Международная панорама
4 февраля, 7:20 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Пхеньян упорно добивается от Сеула возвращения на родину 12 северокорейских официанток, работавших в принадлежавшем КНДР ресторана под названием "Азалия"
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ПХЕНЬЯН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР потребовала от Сеула вернуть на родину похищенных десять месяцев назад спецслужбами Южной Кореи граждан народной республики. Как отмечается в опубликованном в центральной газете "Нодон синмун" заявлении представителя северокорейского Общества Красного Креста (ОКК), власти Южной Кореи "умышленно содержат в изоляции вывезенных из Китая граждан КНДР, не допускают к ним адвокатов".

Южная Корея обязана "вернуть на родину похищенных, сурово наказать виновных, принести извинения за совершенное чудовищное преступление", - подчеркивается в заявлении ОКК.

Пхеньян упорно добивается от Сеула возвращения на родину 12 северокорейских официанток, работавших в принадлежавшем КНДР ресторана под названием "Азалия" в китайском городе Нинбо (провинции Чжэцзян). В апреле прошлого года они были нелегально вывезены из КНР в Таиланд, а затем самолетом переправлены в Республику Корея. К этому ресторану, по версии СМИ КНДР, проявляло большой интерес Национальное агентство разведки Южной Кореи.

На этой неделе КНДР привлекла внимание ООН к данной проблеме. В послании генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу постоянный представитель КНДР Ча Сон Нам сообщил, что предыдущие запросы, направленные в ООН с требованием оказать содействие освобождению похищенных, "остались без ответа".

В мае прошлого года постпред КНДР в ООН, а также родители похищенных направили письма в различные инстанции всемирной организации, включая генерального секретаря ООН и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Однако, подчеркнул Ча Сон Нам, "к нашему глубокому разочарованию ООН не предприняла никаких шагов для решения этой проблемы". Он также подчеркнул, что всемирная организация в соответствии со своей миссией "обязана позитивно отреагировать на справедливые требования родственников похищенных, добиться возвращения девушек на родину, а также привлечь к судебной ответственности южнокорейские власти, совершившие преступление против человечности".

В Южной Корее упорно причисляют служащих северокорейского ресторана к "перебежчикам" и отказываются вернуть их на родину, "ссылаясь на тезис о свободе выбора и международную практику".

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