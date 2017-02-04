Миллиардер Винсент Виола отказался от должности министра армии США в новой администрации

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский инвестор-миллиардер Винсент Виола отказался от предложения занять пост министра армии (сухопутные войска) США в новой вашингтонской администрации из-за возможности потенциальных конфликтов его частных и государственных интересов. Об этом сообщил телеканал CNN.
Как сообщили представители Виолы, миллиардер "проинформировал президента Дональда Трампа, что не сможет принять его предложение занять пост министра армии". В окружении инвестора, в частности, заявили о невозможности разорвать бизнес-связи Виолы со всеми организациями, в создании которых он принял участие за последние 35 лет, отмечает телеканал.
"Я глубоко ценю то, что меня рассматривали в качестве кандидата на данный пост, и выражаю признательность за доверие, оказанное мне президентом Трампом", - приводит телеканал заявление Виолы. Миллиардер подчеркнул, что продолжит по мере возможности оказывать поддержку новой администрации США, а также американским вооруженным силам и ветеранам.
О намерении назначить 61-летнего Виолу на должность министра армии США Трамп заявил в декабре прошлого года. В сообщении его переходного штаба по этому поводу отмечалось, что инвестор является выпускником Военной академии США в Вест-Пойнте, а также служил в сухопутных силах страны. Виола является основателем и руководителем трейдинговой компании Virtu Financial.
Министерство Армии входит в состав оборонного ведомства США. Руководитель министерства отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских сухопутных сил, а также за людские и финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжение Армии ВС США.