Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Миллиардер Винсент Виола отказался от должности министра армии США в новой администрации

Международная панорама
4 февраля, 8:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Министерство Армии входит в состав оборонного ведомства США
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский инвестор-миллиардер Винсент Виола отказался от предложения занять пост министра армии (сухопутные войска) США в новой вашингтонской администрации из-за возможности потенциальных конфликтов его частных и государственных интересов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как сообщили представители Виолы, миллиардер "проинформировал президента Дональда Трампа, что не сможет принять его предложение занять пост министра армии". В окружении инвестора, в частности, заявили о невозможности разорвать бизнес-связи Виолы со всеми организациями, в создании которых он принял участие за последние 35 лет, отмечает телеканал.

"Я глубоко ценю то, что меня рассматривали в качестве кандидата на данный пост, и выражаю признательность за доверие, оказанное мне президентом Трампом", - приводит телеканал заявление Виолы. Миллиардер подчеркнул, что продолжит по мере возможности оказывать поддержку новой администрации США, а также американским вооруженным силам и ветеранам.

О намерении назначить 61-летнего Виолу на должность министра армии США Трамп заявил в декабре прошлого года. В сообщении его переходного штаба по этому поводу отмечалось, что инвестор является выпускником Военной академии США в Вест-Пойнте, а также служил в сухопутных силах страны. Виола является основателем и руководителем трейдинговой компании Virtu Financial.

Министерство Армии входит в состав оборонного ведомства США. Руководитель министерства отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских сухопутных сил, а также за людские и финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжение Армии ВС США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Садальскому закрыли въезд на Украину
4
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
5
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
6
Белый дом: Трамп виделся с Тимошенко, но не давал ей никаких заверений
7
Чуркин договорился на первой встрече с новым постпредом США при ООН тесно сотрудничать
Темы дня
Реклама