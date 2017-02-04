При взрыве автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Начальник управления народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.
В пресс-службе народной милиции произошедшее назвали терактом, сообщает Луганскинформцентр.
"4 февраля в 07:50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.
Еще одной жертвой взрыва стал человек, находившийся в автомобиле вместе с Анащенко. О его личности пока не сообщается.