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При взрыве автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР

Международная панорама
4 февраля, 10:17 дата обновления: 4 февраля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
В пресс-службе народной милиции назвали произошедшее терактом
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© снимок с видео youtube.com/Толмачёв Юрий. О разном

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Начальник управления народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.

YouTube/Толмачёв Юрий. О разном.

В пресс-службе народной милиции произошедшее назвали терактом, сообщает Луганскинформцентр.

"4 февраля в 07:50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.

Еще одной жертвой взрыва стал человек, находившийся в автомобиле вместе с Анащенко. О его личности пока не сообщается.

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