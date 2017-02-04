В Иране начались военные учения с применением ракетных комплексов

РФС рассмотрит возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в 2019 годуСпорт 4 февраля, 10:46
Зимняя Универсиада-2017. Таблица медалейСпорт 4 февраля, 10:34
Полезная настороженность: как на Сахалине усиливают борьбу с ракомВ стране 4 февраля, 10:32
При взрыве автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНРМеждународная панорама 4 февраля, 10:17
Полька Юстина Ковальчик победила в скиатлоне на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 4 февраля, 9:38
Конькобежка Качуркина завоевала золото на Универсиаде на дистанции 1000 мСпорт 4 февраля, 9:28
Омская "Планета-Центр" запустит производство нового вида упаковочной пленкиБанк историй успеха 4 февраля, 9:01
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходитьОбщество 4 февраля, 9:00
Главное за неделю: визит Путина в Венгрию, обострение в Донбассе и индексация пенсийГлавное за неделю 4 февраля, 9:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Иранские военные начали в субботу учения с применением ракетных комплексов и радаров ПВО. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС).
По его сведениям, целью учений является "полная подготовка к отражению угроз", в том числе "унизительных санкций".
США расширили в пятницу санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 12 структур и 13 человек. Как говорилось в документах, опубликованных на сайте Министерства финансов США, ограничения были введены против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же оказывал поддержку КСИР.