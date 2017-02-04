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В Иране начались военные учения с применением ракетных комплексов

Международная панорама
4 февраля, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Сообщается, что учения проводятся для подготовки к отражению угроз
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Иранские военные начали в субботу учения с применением ракетных комплексов и радаров ПВО. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС).

По его сведениям, целью учений является "полная подготовка к отражению угроз", в том числе "унизительных санкций".

США расширили в пятницу санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 12 структур и 13 человек. Как говорилось в документах, опубликованных на сайте Министерства финансов США, ограничения были введены против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же оказывал поддержку КСИР.

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