В Иране начались военные учения с применением ракетных комплексов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Иранские военные начали в субботу учения с применением ракетных комплексов и радаров ПВО. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС).

По его сведениям, целью учений является "полная подготовка к отражению угроз", в том числе "унизительных санкций".

США расширили в пятницу санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 12 структур и 13 человек. Как говорилось в документах, опубликованных на сайте Министерства финансов США, ограничения были введены против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же оказывал поддержку КСИР.