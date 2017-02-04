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Опрос: Эмманюэль Макрон стал фаворитом предвыборной гонки во Франции

Международная панорама
4 февраля, 11:20 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Экс-премьер министра страны Франсуа Фийон стремительно теряет популярность на фоне продолжающегося скандала "Пенелопагейт"
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ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон обогнал по популярности бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и становится фаворитом президентской гонки во Франции. На это указывают результаты опубликованного в субботу опроса, проведенного службой BVA-Salesforce.

Согласно полученным данным, он должен выйти во второй тур, где его ожидает противоборство с лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен. Он должен одержать над ней победу со значительным перевесом (66% к 34%), указывает служба, проводившая опрос.

Отмечается значительное усиление популярности кандидата Социалистической партии, бывшего министра образования Бенуа Амона, победившего недавно на партийных праймериз бывшего премьер-министра Манюэля Вальса.

В опросе отмечается, что во Франции происходит все большее сближение уровней поддержки в первом туре Макрона и Ле Пен, соотношение составляет 22% к 25%. Франсуа Фийон, против которого в СМИ выдвигаются сейчас обвинения в том, что он виновен в расхищении около €900 тыс. государственных средств, начинает стремительно терять популярность.

Опрос был проведен 1-2 февраля, погрешность может составлять до 3 процентных пунктов.

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