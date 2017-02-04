Премьер Словакии: ЕС следует раньше США высказаться о санкциях в отношении РФ

Лидер ЛДПР назвал Октябрьскую революцию политическим ДТППолитика 4 февраля, 12:15
Мутко: приоритеты РФС на данный момент - погасить долг и подготовить сборную к ЧМСпорт 4 февраля, 12:14
Фигурист Багин оценил свое выступление на Универсиаде в Алма-Ате на двойкуСпорт 4 февраля, 12:11
"Куньлунь" победил новокузнецкий "Металлург" в матче КХЛСпорт 4 февраля, 12:04
Агент: Рибейро ничего не слышал об интересе со стороны "Локомотива"Спорт 4 февраля, 11:33
Россиянин Петр Седов выиграл скиатлон на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 4 февраля, 11:23
Скончался Георгий ТараторкинКультура 4 февраля, 11:14
Россельхознадзор намерен запретить импорт мяса птицы и яиц из некоторых стран ЕСЭкономика и бизнес 4 февраля, 11:03
РФС рассмотрит возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в 2019 годуСпорт 4 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 4 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен выразить свое отношение относительно введенных против России санкций до того, как это сделают США. Об этом, как сообщило в субботу информационное агентство TASR, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Сейчас было бы правильно, еще до объявления решения США, заявить, какую позицию мы хотим занять по отношению к санкциям против РФ", - подчеркнул он, комментируя итоги состоявшегося в мальтийской Валетте неформального саммита ЕС.
В ЕС решение по антироссийским санкциям принимается на основе консенсуса. Если бы оно принималось с учетом индивидуального голосования представителей государств-членов организации то, по словам премьера, он бы голосовал против их продления.
"Я с нетерпением жду момента, когда произойдет то, что США объявят об отмене санкций, и как мы (ЕС - прим. ТАСС) будем действовать потом", - сказал Фицо.
Премьер подчеркнул, что продолжает считать санкции бессмысленными. По его словам, они наносят ущерб Словакии. Тем не менее, он не намерен выступать против единства Евросоюза. "Если у большинства стран (ЕС - прим. ТАСС) такой взгляд на санкции, я его уважаю", - отметил Фицо.