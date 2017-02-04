Премьер Словакии: ЕС следует раньше США высказаться о санкциях в отношении РФ

ПРАГА, 4 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен выразить свое отношение относительно введенных против России санкций до того, как это сделают США. Об этом, как сообщило в субботу информационное агентство TASR, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Сейчас было бы правильно, еще до объявления решения США, заявить, какую позицию мы хотим занять по отношению к санкциям против РФ", - подчеркнул он, комментируя итоги состоявшегося в мальтийской Валетте неформального саммита ЕС.

В ЕС решение по антироссийским санкциям принимается на основе консенсуса. Если бы оно принималось с учетом индивидуального голосования представителей государств-членов организации то, по словам премьера, он бы голосовал против их продления.

"Я с нетерпением жду момента, когда произойдет то, что США объявят об отмене санкций, и как мы (ЕС - прим. ТАСС) будем действовать потом", - сказал Фицо.

Премьер подчеркнул, что продолжает считать санкции бессмысленными. По его словам, они наносят ущерб Словакии. Тем не менее, он не намерен выступать против единства Евросоюза. "Если у большинства стран (ЕС - прим. ТАСС) такой взгляд на санкции, я его уважаю", - отметил Фицо.