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Премьер Словакии: ЕС следует раньше США высказаться о санкциях в отношении РФ

Международная панорама
4 февраля, 11:30 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 4, февраля. /ТАСС
По словам Роберта Фицо, он с нетерпением ждет, когда США объявят об отмене санкций
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ПРАГА, 4 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен выразить свое отношение относительно введенных против России санкций до того, как это сделают США. Об этом, как сообщило в субботу информационное агентство TASR, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Сейчас было бы правильно, еще до объявления решения США, заявить, какую позицию мы хотим занять по отношению к санкциям против РФ", - подчеркнул он, комментируя итоги состоявшегося в мальтийской Валетте неформального саммита ЕС.

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В ЕС решение по антироссийским санкциям принимается на основе консенсуса. Если бы оно принималось с учетом индивидуального голосования представителей государств-членов организации то, по словам премьера, он бы голосовал против их продления.

"Я с нетерпением жду момента, когда произойдет то, что США объявят об отмене санкций, и как мы (ЕС - прим. ТАСС) будем действовать потом", - сказал Фицо.

Премьер подчеркнул, что продолжает считать санкции бессмысленными. По его словам, они наносят ущерб Словакии. Тем не менее, он не намерен выступать против единства Евросоюза. "Если у большинства стран (ЕС - прим. ТАСС) такой взгляд на санкции, я его уважаю", - отметил Фицо.

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