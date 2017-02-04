СБ ООН отменил санкции в отношении лидера Исламской партии Афганистана Хекматиара

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу исключил лидера оппозиционной Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддина Хекматиара из санкционного списка лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ). Соответствующее сообщение было размещено на сайте всемирной организации.
В Совбезе подчеркнули, что после снятия санкций на него больше не распространяются предусмотренные вторым параграфом резолюции СБ 2253 такие ограничительные меры, как замораживание активов, запрет на поездки, эмбарго в отношении оружия.
Президент Афганистана Ашраф Гани 29 сентября 2016 года подписал мирное соглашение с ИПА.
В годы военно-политического присутствия СССР в Афганистане моджахеды Хекматиара принимали активное участие в борьбе с просоветским правительством. В настоящее время подконтрольные ему отряды боевиков, по оценкам экспертов, представляют собой вторую по численности (после движения "Талибан") группировку вооруженной афганской оппозиции.
Хекматиар, который в 1993-1994 годах занимал пост премьер-министра Афганистана, был включен в 2003 году администрацией США в террористический список наряду с экс-лидером движения "Талибан" муллой Омаром и бывшим главарем "Аль-Каиды" Усамой бен Ладеном.