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Медведчук: массовые неплатежи в ЖКХ говорят о нарастании протестных настроений на Украине

Международная панорама
4 февраля, 12:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, февраля. /ТАСС
Лидер движения "Украинский выбор - право народа" выразил уверенность, что спасти страну от нарастающего кризиса неплатежей может только изменение тарифной политики
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КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Массовый отказ украинцев оплачивать услуги ЖКХ по новым тарифам свидетельствуют о нарастании протестных настроений в обществе. Такое мнение выразил в субботу лидер движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в своей статье на официальном сайте движения.

"Динамика уровня оплаты ЖКХ это, пожалуй, самый объективный показатель уровня протестных настроений в украинском обществе", - написал он. Ссылаясь на данные Госстата по оплате населением Украины жилищно-коммунальных услуг, Медведчук отмечает, что только за декабрь задолженность увеличилась на 26% и составила 20,2 млрд гривен (около 740 млн по текущему курсу), а общий уровень оплаты услуг составил в среднем по стране рекордно низкие 63,8%.

По данным статистического ведомства, лидером протестного игнорирования счетов ЖКХ стала Закарпатская область, где оплачено всего 42,2%, а также украинская столица с уровнем оплаты ЖКХ 58,5%. При этом, почти половина от общего количества плательщиков - семьи, получающие "нормальные" счета с учетом субсидии и преимущественно эти счета оплачивающие. "Декабрьский обвал платежей показал, что большая часть остальных плательщиков, не получающих субсидий, решила завышенные и ничем не обоснованные счета ЖКХ не оплачивать вовсе или же оплачивать частично за отдельные виды услуг", - отметил Медведчук.

Таким образом, по мнению аналитика, есть все основания полагать, что "тарифные протесты на Украине будут нарастать и могут привести к социальному взрыву". "Спасти коммунальную отрасль от нарастающего кризиса неплатежей может только изменение тарифной политики с отменой прошлогоднего повышения тарифов в два раза при премьерстве (Владимира) Гройсмана", - резюмировал Медведчук.

Резкий рост тарифов

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются уже третий год подряд. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Цена газа для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергии - на 70%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, еще в феврале 2015 года приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в пять этапов в течение двух лет. 1 марта 2016 года произошло первое повышение цен в среднем на 25%. С 1 сентября вновь произошло подорожание еще на 25%.

Следующий рост тарифов на электроэнергию запланирован с 1 марта 2017 года.

Для облегчения бремени оплаты за энергию и коммунальные услуги правительство ввело для украинцев систему субсидий. Их получают сегодня более 6 млн малообеспеченных граждан. Однако в связи с повышением тарифов на электроэнергию их число, по данным экспертов, увеличится еще минимум на миллион. Такую цифру даже в правительстве считают критической.

Эксперты не раз высказывали мнение, что в этих условиях политика повышения тарифов приведет только к росту неплатежей.

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