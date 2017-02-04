На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек

СЕУЛ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Демонстрация в поддержку временно отстраненного от власти президента Республики Корея Пак Кын Хе проходит в Сеуле. По словам организаторов, в центре столицы собралось до 1,3 млн человек.

Митинг проходит мирно и без инцидентов. Над колоннами демонстрантов развеваются флаги Южной Кореи и США, транспаранты с призывами "оставить Пак Кын Хе в покое", "отменить импичмент" и "прекратить охоту на ведьм". Многие митингующие несут плакаты с требованием бойкотировать кабельный телеканал JTBC, в распоряжении журналистов которого в прошлом году оказался планшетный компьютер с секретными документами, в том числе с черновиком речей президента.

Как рассказал корреспонденту ТАСС пенсионер из города Кёнджу по фамилии Хван, один из участников акции, собравшиеся на митинг люди хотят выразить протест против хаоса, который вызвала досрочная отставка Пак Кын Хе. "Проголосовав за импичмент, горячие головы в парламенте обрекли нас на год политической неразберихи. При этом до сих пор не представлено никаких твердых доказательств ее вины", - сказал он.

Другие опрошенные корреспондентом ТАСС демонстранты в целом высказали схожую точку зрения, отметив, что политический хаос в стране "сказался на всех сферах жизни, в том числе на экономической ситуации". По их словам, после начала скандала в прошлом году цены в стране поползли вверх.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 г., когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование скандала показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум была в курсе происходящего.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь импичмент должен утвердить или отменить Конституционный суд. Ожидается, что свой вердикт он вынесет до 13 марта. В случае подтверждения отставки Пак Кын Хе досрочные президентские выборы могут пройти уже в апреле-мае, в противном случае они пройдут, как и планировалось, в декабре.