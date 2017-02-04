Япония и США успешно провели первые морские испытания новой противоракеты

ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и США провели первые морские испытания новой ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA совместной разработки. Об этом сообщило Агентство по материально-техническому обеспечению при министерстве обороны Японии.

По его данным, испытания прошли в Тихом океане в районе Гавайских островов. Противоракета была запущена с американского корабля, оснащенного многофункциональной боевой системой Aegis, и успешно поразила условную цель - баллистическую ракету.

Япония в последнее время активно действует на рынке вооружений. В апреле 2014 года правительство страны официально отказалось от своей политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, который действовал почти полвека.