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Япония и США успешно провели первые морские испытания новой противоракеты

Международная панорама
4 февраля, 15:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Ракета-перехватчик успешно поразила условную цель в районе Гавайских островов
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ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и США провели первые морские испытания новой ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA совместной разработки. Об этом сообщило Агентство по материально-техническому обеспечению при министерстве обороны Японии.

По его данным, испытания прошли в Тихом океане в районе Гавайских островов. Противоракета была запущена с американского корабля, оснащенного многофункциональной боевой системой Aegis, и успешно поразила условную цель - баллистическую ракету.

Япония в последнее время активно действует на рынке вооружений. В апреле 2014 года правительство страны официально отказалось от своей политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий, который действовал почти полвека.

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