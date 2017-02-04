Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения

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РИГА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия на границе с Россией возвела 23 км заграждения, целью которого является предотвращение проникновения в республику нелегальных мигрантов. Об этом в субботу сообщила представитель Государственной службы пограничной охраны страны Евгения Позняк.
"В 2017 году на обустройство границы выделено €6,3 млн, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора", - рассказала она новостному агентству LETA.
Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его сооружение власти в течение четырех лет потратят более €17 млн. Высота заграждения с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На нем будут установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики движения. Строительство заграждения началось в конце 2015 года и завершится в 2019 году.
Как заявил ранее глава МВД республики Рихардс Козловскис, в общей сложности на укрепление восточной границы Латвии и усиление погранохраны до 2020 года требуется около €80 млн. Министр также считает, что для борьбы с нелегальной миграцией необходимо увеличить число пограничников.
В прошлом году в Латвии за незаконное пересечение границы было задержано 369 человек, из них - 250 - граждане Вьетнама.