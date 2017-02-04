Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения

Международная панорама
4 февраля, 16:01 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
На обустройство границы в 2017 году выделено €6,3 млн, сообщила представитель Государственной службы пограничной охраны страны Евгения Позняк
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия на границе с Россией возвела 23 км заграждения, целью которого является предотвращение проникновения в республику нелегальных мигрантов. Об этом в субботу сообщила представитель Государственной службы пограничной охраны страны Евгения Позняк.

"В 2017 году на обустройство границы выделено €6,3 млн, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора", - рассказала она новостному агентству LETA.

Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его сооружение власти в течение четырех лет потратят более €17 млн. Высота заграждения с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На нем будут установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики движения. Строительство заграждения началось в конце 2015 года и завершится в 2019 году.

Как заявил ранее глава МВД республики Рихардс Козловскис, в общей сложности на укрепление восточной границы Латвии и усиление погранохраны до 2020 года требуется около €80 млн. Министр также считает, что для борьбы с нелегальной миграцией необходимо увеличить число пограничников.

В прошлом году в Латвии за незаконное пересечение границы было задержано 369 человек, из них - 250 - граждане Вьетнама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Россия: времена года
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко
2
Белый дом: Трамп виделся с Тимошенко, но не давал ей никаких заверений
3
Прощание с Георгием Тараторкиным пройдет 6 февраля в Театре Моссовета
4
В Белом доме опровергли сообщения СМИ о "двадцатиминутной встрече" Трампа и Тимошенко
5
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
6
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
7
Биография Георгия Тараторкина
Темы дня
Реклама