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Глава ОБСЕ призвал Кишинев и Тирасполь укреплять доверие

Международная панорама
4 февраля, 18:03 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Себастьян Курц отметил, что одной из главных задач на данном этапе для участников переговоров по Приднестровью является улучшение качества жизни жителей обоих берегов Днестра
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ТИРАСПОЛЬ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Для решения приднестровской проблемы необходимо укреплять доверие между Кишиневом и Тирасполем. Об этом заявил в субботу глава МИД Австрии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастьян Курц по итогам переговоров с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским.

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"Первый приоритет - борьба с терроризмом и агрессией, второй - построение доверия, так как после кризиса на Украине на нашем континенте стала заметна тенденция "думать блоково", сопоставлять Восток с Западом, Европейский союз и США с Россией. Третий приоритет, возможно, самый важный - рассеять те конфликты, которые имеют место в странах ОБСЕ", - сказал Курц. Он отметил, что одной из главных задач на данном этапе для участников переговоров по Приднестровью является улучшение качества жизни жителей обоих берегов Днестра. Курц также подчеркнул, что избрал Молдавию и Приднестровье для первого визита в нынешнем ранге, чтобы донести посыл о высоком приоритете для ОБСЕ приднестровского урегулирования.

Со своей стороны, Красносельский отметил, что "Приднестровье хочет жить в мире с соседями - Молдавией и Украиной". "Нам следует предпринимать такие шаги, чтобы народ, проживающий в Приднестровье и Молдавии, жил комфортно и не был заложником неправильных решений политического характера, принимаемых государственными деятелями", - заметил лидер Тирасполя. После встречи он рассказал журналистам, что акцентировал внимание собеседника на проблемных вопросах, которые накопились в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

"Некоторые из них уже обсуждалась в формате "пять плюс два" (Приднестровье и Молдавия, посредники от России, ОБСЕ и Украины и наблюдатели от ЕС и США. - Прим. ТАСС), и, я надеюсь, благодаря участию ОБСЕ будут решены", - заметил Красносельский. Среди них он перечислил прекращение уголовных дел против жителей непризнанной республики, проблемы железнодорожного сообщения, коммуникаций и связи, другие спорные вопросы.

Красносельский подчеркнул, что в ходе встречи с главой ОБСЕ не обсуждался вопрос политического статуса Приднестровья в составе Молдавии. Он напомнил о том, что "приднестровцы в 2006 году на референдуме высказались за независимость с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь", - пояснил он.

Курц также провел встречи с председателем Верховного совета Приднестровья Александром Щербой и главой внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым.

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