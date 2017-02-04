СМИ: спецпосланник РФ по сирийскому урегулированию посетит Тегеран 5 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев посетит 5 февраля столицу Ирана, где обсудит повестку дня в Сирии с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани. Об этом сообщило агентство IRNA.

Отмечается, что дипломаты подведут итоги прошедшей 23-24 января в Астане конференции по Сирии, а также наметят совместные действия в сфере политики и безопасности. "Лаврентьев огласит точку зрения президента РФ Владимира Путина на текущие проблемы региона, а также затронет тему сотрудничества в борьбе с терроризмом и преодолении кризиса в Сирии", - говорится в сообщении агентства.

23-24 января в Астане при участии стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) прошли переговоры представителей вооруженной сирийской оппозиции и правительства Сирии. В них также участвовали команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол (в качестве наблюдателя).