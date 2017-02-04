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Макрон намерен создать оборонную систему совместно с ФРГ

Международная панорама
4 февраля, 20:27 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
В случае своего избрания на пост президента Франции политик пообещал увеличить число полицейских и реорганизовать разведку страны
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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/ARNOLD JEROCKI

ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франции надлежит приложить все необходимые усилия к тому, чтобы создать совместно с Германией основы европейской оборонной системы. Об этом заявил бывший министр экономики и кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон. Он выступал на предвыборном митинге в Лионе (центр страны).

"Франция, опираясь на свою армию и дипломатию, повседневно ведет борьбу против радикального исламизма, а также тех, кто вынашивает планы заговоров, готовит террористические акты против наших детей, кто пытается подорвать наши ценности и само существование наших стран. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы военный бюджет Франции был постепенно увеличен до размера 2% от ВВП страны. Именно поэтому я выступаю за более европейскую оборону, за партнерство в этой сфере между Францией и Германией. И именно с целью изложить такие свои идеи я совершил недавно визит в Германию", - сказал Эмманюэль Макрон.

Он подчеркнул, что, "ведя во Франции войну против терроризма, ее в то же время следует проводить повсеместно во всем мире". Макрон подтвердил свое намерение в случае избрания президентом Франции увеличить число работников полиции и жандармерии на 10 тыс. в период своего пятилетнего срока полномочий. "Защита французов должна быть более эффективной, и эти меры также должны повсеместно обеспечивать авторитет государства", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.

"С этой целью мы также реорганизуем разведывательные службы Франции с тем, чтобы располагать территориальной разведкой, более эффективной, чем в настоящее время", - сказал кандидат в президенты. Также он считает необходимым воссоздать участковую полицию, упраздненную ранее президентом Николя Саркози, и усилить юридическую полицию Франции.

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