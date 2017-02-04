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СМИ: иорданские ВВС нанесли удары по позициям ИГ на юге Сирии

Международная панорама
4 февраля, 21:28 дата обновления: 4 февраля, 21:57 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
В результате налетов, в том числе в районе, отбитом радикалами у сирийской армии, разрушены склады боеприпасов и взрывчатки, фабрика по минированию автомобилей и казармы ИГ
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КАИР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. ВВС Иордании нанесли серию ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на юге Сирии. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Petra News со ссылкой на заявление ВС королевства.

В нем, в частности, отмечается, что рейды были совершены вечером 3 февраля. В результате налетов, в том числе в районе, отбитом радикалами у сирийской армии, разрушены склады боеприпасов и взрывчатки, фабрика по минированию автомобилей и казармы ИГ. В коммюнике указывается, что в воздушных атаках были задействованы беспилотные летательные аппараты и высокоточные управляемые бомбы.

Сообщается о гибели и ранении множества экстремистов и уничтожении нескольких принадлежавших им транспортных средств. Командование армии также подчеркивает, что "авиаудары нанесены в рамках усилий королевства по искоренению этой террористической организации и в память о мучениках, погибших на войне с террором".

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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