Власти Канады не будут менять миграционную политику страны

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ОТТАВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Либеральное правительство Канады не будет менять свою миграционную политику в связи с происходящими в мире изменениями. Об этом заявил канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмед Хуссейн радиостанции CBC.
"В то время как все больше и больше стран избирают другой подход (к миграции), закрывают свои границы или перестают быть открытыми для новых людей и идей, мы выбрали иной путь, который подразумевает быть открытыми. И мы продолжим эту традицию", - сказал он. Согласно планам канадского правительства, в 2017 году в страну должны приехать 300 тыс. мигрантов, из которых 40 тыс. - беженцы.
Заявление Хуссейна напрямую связано с последними решениями президента США Дональда Трампа в сфере миграционной политики. В соответствии с текстом одного из его указов, на 90 дней был ограничен въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, Трамп 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.
Ранее Хуссейн заявил, что Канада предоставит временный вид на жительство выходцам из семи мусульманских стран, вынужденным оставаться в стране из-за указа президента Трампа, ограничивающего им въезд в США.