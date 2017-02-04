Столтенберг: НАТО 5 января расширит участие в подготовке военных в Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. НАТО в воскресенье, 5 января, приступит к программе расширения своего участия в программе подготовки военнослужащих Ирака, утвержденной на саммите в Варшаве в прошлом году. Об этом сообщил в субботу американской газете The Wall Street Journal генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Масштабы обучения военных на территории Ирака невелики, но их можно нарастить", - констатировал он. "Это только начало. Затем мы проанализируем (достигнутое), поработаем с союзниками и рассмотрим, что еще можно будет сделать", - добавил Столтенберг.

Администрация президента США Дональда Трампа назвала одним из главных своих приоритетов активизацию борьбы с терроризмом, в том числе и по линии НАТО. Однако, например, Франция и Германия не скрывают скептического отношения к наращиванию сил альянса в составе антитеррористической коалиции, противодействующей группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке и Сирии.

НАТО начала подготовку офицеров для иракской армии в Иордании весной 2016 года, а с января этого года приступила к обучению иракских военных на территории самого Ирака. На данный момент в этой стране находятся десять инструкторов альянса, их численность планируется довести до 17. Им на первом этапе будет поручено обучение 30 иракских военных, потом настанет очередь новых и новых подразделений.

В Иордании такую подготовку уже прошли около 350 офицеров из Ирака.