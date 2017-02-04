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Правительство Румынии отменит указ об амнистии, вызвавший массовые протесты

Международная панорама
4 февраля, 22:00 дата обновления: 4 февраля, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Недовольство было связано с решением кабинета министров амнистировать осужденных по обвинению в коррупции
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БУХАРЕСТ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил в субботу, что постановление правительства о помиловании и внесении поправок в уголовное законодательство, которое вызвало в стране масштабные протесты, будет отменено. Об этом глава кабинета министров сообщил в своем телеобращении.

"Завтра (в воскресенье - прим. ТАСС) мы проведем чрезвычайное заседание правительства для отмены этого постановления", - сказал он. "Я не хочу раскалывать Румынию. В настоящее время Румыния как будто расколота на две части, и это последнее, чего я хочу", - подчеркнул Гриндяну. Премьер пообещал найти соответствующую правовую процедуру, чтобы нормативный акт не вступил в силу.

Вместе с тем Гриндяну уточнил, что поправки в Уголовный кодекс и Кодекс уголовной процедуры все же необходимо внести в соответствии с требованиями Конституционного суда. Поэтому, после консультаций с другими партиями, "соответствующий проект закона в кратчайшие сроки будет направлен в парламент".

В то время, когда премьер выступал с заявлением, численность манифестантов на площади перед штаб-квартирой правительства достигала, согласно телеканалу DiJi 24, 160 тыс. человек.

Протестные акции, которые начались в Румынии еще 22 января и стали особенно масштабными в последние пять дней, связаны с решением кабинета министров внести поправки в уголовное законодательство и амнистировать осужденных по обвинению в коррупции. В среду на площади у здания правительства в Бухаресте собрались около 50 тыс. демонстрантов. Протесты прошли также в Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других городах страны.

Участники митингов опасаются, что после принятия правительством изменений в Уголовный кодекс и постановления об амнистии заключенных на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники. Власти же объясняли свое решение необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы. Ранее на фоне кризиса подал в отставку генеральный секретарь правительства Даниел Шандру. Позже его примеру последовал министр по делам бизнеса, торговли и предпринимательства Румынии Флорин Николае Жьяну.

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