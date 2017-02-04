Армия Туниса получила шесть американских боевых вертолетов

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ТУНИС, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Тунисская армия получила в субботу шесть американских легких многоцелевых вертолетов Bell OH-58D Kiowa, которые будут использоваться для повышения эффективности ВС в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в распространенном заявлении правительства республики.
"Премьер-министр Туниса лично присутствовал на церемонии передачи вертолетов, которая состоялась на военной базе в городе Габез (на юге страны), - отмечается в документе. - Полученные вертолеты будут способствовать укреплению разведывательных и ударных возможностей (тунисской армии) в войне с терроризмом".
В общей сложности согласно договору, заключенному между Минобороны Туниса и США, африканская страна получит 24 машины данного типа.
16 января 2017 года США передали армии Туниса два быстроходных военных катера для борьбы с терроризмом и незаконной миграцией в Средиземном море. Корабли были приобретены на средства, выделенные Вашингтоном в рамках соглашения, подписанного в 2012 году между двумя государствами.
В 2015 году Тунис получил статус основного союзника США, предусматривающий развитие военного сотрудничества между странами. В мае 2016 года американцы оказали республике военно-техническую помощь на общую сумму около $20 млн, которая предусматривала передачу тунисской стороне 12 легких самолетов Maule MX-7 и 24 армейских внедорожников.