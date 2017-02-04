Генпрокурор ФРГ рассказал о прослушке телефона берлинского террориста

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БЕРЛИН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Спецслужбы Германии на протяжении нескольких месяцев прослушивали телефон Аниса Амри еще до того, как он совершил теракт в Берлине, но не нашли тогда оснований для его задержания. Об этом в опубликованном интервью в немецкой газете Welt am Sonntag заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк.
"Мы знали, что он готов осуществлять насильственные действия, он представлял потенциальную опасность. Однако прослушка не указала на конкретные (потенциальные - прим. корреспондента) правонарушения, которые попадали бы под нашу зону ответственности, то есть на поддержку или на членство в террористической организации". - указал Франк. По его словам, впоследствии досье на Амри было передано в берлинскую прокуратуру, но и там не нашли оснований для ареста.
"Просто симпатизировать террористической организации не является преступлением в Германии", - заявил Франк.
Амри совершил теракт в Берлине 19 декабря 2016 года - он угнал тягач и въехал на нем на территорию рождественского рынка. В результате погибли 12 чел., 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сам Амри скрылся и добрался до Италии, где 23 декабря был ликвидирован местной полицией.