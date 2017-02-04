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Журнал Spiegel изобразил на обложке Трампа с "отрезанной" головой Статуи Свободы

Международная панорама
4 февраля, 23:17 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
В нижней части обложки видна надпись "Америка в первую очередь", которая в контексте рисунка приобретает другое значение
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© AP Photo/Evan Vucci

БЕРЛИН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германский еженедельный журнал Der Spiegel вышел в субботу с карикатурой на президента США Дональда Трампа на обложке. На ней глава Белого дома изображен стоящим с "отрезанной" головой Статуи Свободы в одной руке и окровавленным ножом в другой. В нижней части обложки видна надпись "Америка в первую очередь", которая в контексте рисунка приобретает другое значение.

Обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин подверг критике данную карикатуру и опубликовал материал под названием "Обложка Der Spiegel обесценивает журналистику". "Расчет понятен - обложка призвана шокировать общественность и принести как можно больше популярности Der Spiegel", - говорится в статье.

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"Полем боя сейчас стали социальные сети - там превалируют сравнения невиданных масштабов, - пишет Вергин. - Левые сравнивают сектор Газа с нацистским концентрационным лагерем, а правые считают миграционную политику Меркель геноцидом германского населения. Того, кто обитает в социальных сетях, уже давно не покидает чувство удивления: неужели все это можно сравнивать между собой".

"И вот теперь этот феномен захватил журналистику. Согласно Der Spiegel, Трамп такой же кровожадный варвар-нигилист, как и головорезы из "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической группировки), которые при включенной камере обезглавливают ни в чем не повинных заложников или сжигают их заживо. В действительности же эта обложка вредит не новому президенту США, а журналистике", - приходит к выводу автор.

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