Журнал Spiegel изобразил на обложке Трампа с "отрезанной" головой Статуи Свободы

БЕРЛИН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германский еженедельный журнал Der Spiegel вышел в субботу с карикатурой на президента США Дональда Трампа на обложке. На ней глава Белого дома изображен стоящим с "отрезанной" головой Статуи Свободы в одной руке и окровавленным ножом в другой. В нижней части обложки видна надпись "Америка в первую очередь", которая в контексте рисунка приобретает другое значение.

Обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин подверг критике данную карикатуру и опубликовал материал под названием "Обложка Der Spiegel обесценивает журналистику". "Расчет понятен - обложка призвана шокировать общественность и принести как можно больше популярности Der Spiegel", - говорится в статье.

"Полем боя сейчас стали социальные сети - там превалируют сравнения невиданных масштабов, - пишет Вергин. - Левые сравнивают сектор Газа с нацистским концентрационным лагерем, а правые считают миграционную политику Меркель геноцидом германского населения. Того, кто обитает в социальных сетях, уже давно не покидает чувство удивления: неужели все это можно сравнивать между собой".

"И вот теперь этот феномен захватил журналистику. Согласно Der Spiegel, Трамп такой же кровожадный варвар-нигилист, как и головорезы из "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической группировки), которые при включенной камере обезглавливают ни в чем не повинных заложников или сжигают их заживо. В действительности же эта обложка вредит не новому президенту США, а журналистике", - приходит к выводу автор.