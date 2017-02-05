Правительство Румынии отступило под давлением массовых протестов

БУХАРЕСТ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил в субботу, что постановление правительства о помиловании и внесении поправок в уголовное законодательство, вызвавшее масштабные протесты в стране, будет отменено. Об этом глава кабинета министров заявил в своем телеобращении.

"Завтра (в воскресенье - прим. ТАСС) мы проведем чрезвычайное заседание правительства для отмены этого постановления", - пообещал он.

Правительство идет на уступки

"Я не хочу раскалывать Румынию. В настоящее время Румыния как будто расколота на две части, если не больше, и это последнее, чего я хочу", - подчеркнул премьер.

Вместе с тем Гриндяну уточнил, что поправки в Уголовный кодекс и Кодекс уголовной процедуры все же необходимо внести в соответствии с требованиями Конституционного суда. Поэтому, после консультаций с другими партиями, "соответствующий проект закона в кратчайшие сроки будет направлен в парламент".

"Я быстро начну консультации с другими партиями на основе решений Конституционного суда и имеющегося текста, за исключением оспариваемого порога в 200 тысяч лей (выведение из под действия Уголовного кодекса коррупционных деяний, нанесших ущерб на сумму менее 200 тысяч лей ($47,7 тыс.) - прим. ТАСС), с тем, чтобы после этого диалога в кратчайшие сроки направить соответствующий проект закона в парламент", - сказал он. Таким образом, большая часть намеченных мер будет претворена в жизнь, но с соблюдением необходимых процедур и в условиях гласности.

"Мы приняли решение отменить это постановление для того, чтобы люди поняли, что нашей целью не была защита от правосудия", - заявил спикер Сената, лидер входящего в правящую коалицию Альянса либералов и демократов Кэлин Попеску-Тэричану. Он подчеркнул, что наряду с многотысячными манифестациями противников постановления в стране имела место масштабная кампания по дезинформации населения. "Речь идет не о том, что мы уступили противнику, а о том, чтобы иметь мудрость и действовать в интересах страны", - подчеркнул Попеску-Тэричану.

Оппозиция призывает к бдительности

"Решение, объявленное премьер-министром Сорином Гриндяну, - важный шаг к нормализации", - заявила представитель президентской администрации Мэдэлина Добровольски. "Правительство совершило грубую ошибку и несет ответственность за урегулирование кризиса, который само создало. Протестующие люди выдвигают законные, демократические, справедливые требования, и правительство должно понять, что граждане не согласятся на меньшее", - подчеркнула она.

Исполняющая обязанности лидера оппозиционной Национал-либеральной партии (НЛП) Ралука Туркан, в свою очередь, призвала "сохранять бдительность", подчеркнув, что "опасность не миновала полностью". Политик заявила, что необходимы "дополнительные прояснения" и "публичные гарантии", чтобы окончательно "положить конец попыткам спасти политиков-коррупционеров и нанести удар по ведомствам, которые ведут борьбу с коррупцией".

В то время, когда премьер выступал с заявлением, численность манифестантов на площади перед штаб-квартирой правительства достигала, согласно агентству Аджерпрес, 90 тыс. Всего же в стране в акциях протеста принимали участие до полумиллиона человек. У протестующих были плакаты с надписями "Место воров - в тюрьме!", "Отменить постановление и уйти!", "Досрочные выборы!". Это дало многим комментаторам основание полагать, что антиправительственные выступления в Румынии с отменой постановления не завершатся.

Политические корни конфликта

После общих выборов 11 декабря 2016 года в Румынии возникло противостояние между президентом Клаусом Йоханнисом, который вышел из Национал-либеральной партии (НЛП), с одной стороны, и парламентским большинством и правительством, которые образовали Социал-демократическая партия (СДП) и Альянс либералов и демократов (АЛДЕ), - с другой.

Это противостояние приняло форму борьбы с коррупцией. Так, Национальное управление по борьбе с коррупцией за последние несколько лет отправило за решетку многочисленных высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в большинстве своем - социал-демократов. В свою очередь, СДП утверждает, что в реальности речь идет о злоупотреблениях органов правосудия, которые выполняют политический заказ президента и НЛП.

В минувший вторник социал-демократическое правительство при помощи срочной процедуры, в обход парламента и президента, приняло ряд нормативных актов, цель которых, как утверждают многие СМИ, - освободить от уголовной ответственности ряд обвиняемых в коррупции или уже осужденных социал-демократов, среди которых и лидер СДП, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня. После этого в стране развернулись масштабные антиправительственные акции протеста.