В США задержана партия наркотиков в упаковке с изображением Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Партия сильнодействующих наркотиков оценочной стоимостью на подпольном рынке до $100 тыс. перехвачена в американском штате Флорида. На упаковке были нанесены схематичные изображения покойного главаря Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара, руководителя наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана и президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на генеральную прокуратуру Флориды.

"Я хочу сказать наркоторговцам только то, что они совершили большую ошибку, поместив изображение президента на это", - цитирует АР генерального прокурора штата Памелу Бонди. "Это крупная ошибка. Теперь мы будем еще беспощаднее очищать улицы наших городов от этой гадости. Поверить своим глазам не могу", - добавила она.

Партия героина и кокаина была конфискована 27 января. Наркотики общим весом 1,5 кг были расфасованы примерно в 5,5 тысячи упаковок. Большинство из них удалось обнаружить при проверке на дороге в багажнике автомобиля 46-летнего Келвина Скотта Джонсона, который находится под стражей в центре предварительного заключения Эрнандо. Залог для освобождения до начала суда установлен в размере $75 тыс.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Власти Флориды пока не готовы объяснить, зачем наркодилеры поместили на упаковки изображение, имя и фамилию Трампа наряду с главарями наркокартелей. Эскобар вошел в историю как один из самых известных и жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году. Мексиканец Гусман по прозвищу Коротышка был экстрадирован в США в январе для суда.