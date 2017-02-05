СМИ: акция против "исламофобской политики" Трампа проходит у консульства США в Торонто

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ОТТАВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Несколько тысяч человек собрались у консульства США в Торонто на акцию протеста против исламофобской, по их мнению, политики американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBC.
Собравшиеся выкрикивают лозунги "Мусульмане - мы с вами", "Мусульманин - не значит террорист" и другие. Полиция оцепила район, где проходит демонстрация. На данный момент стражи порядка задержали одного митингующего, но спустя некоторое время он был отпущен.
Подписанный в конце января указ Трампа ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок.
Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.