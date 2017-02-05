СМИ: две трети британцев назвали Трампа "угрозой международной безопасности"

ЛОНДОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Две трети жителей Великобритании полагают, что новый президент США Дональд Трамп представляет собой "угрозу международной безопасности". Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой консалтинговой компании Opinium Research по заказу газеты The Observer.

По данным, опубликованным в газете, 64% британцев полагают, что Трамп представляет угрозу международной безопасности. Согласно опросу, чаще всего у жителей Британии с американским президентом ассоциируются слова "опасный" (50% респондентов), "неуравновешенный" (39%) и "ксенофоб" (35%). Еще 56% опрошенных полагают, что лидер США "не заслуживает доверия".

Порядка 44% респондентов сочли, что Трамп будет "ужасным президентом", в то время как "отличным лидером" его считают лишь 6%.

Более половины - 53% опрошенных - полагают, что намеченный на нынешний год государственный визит Трампа в Великобританию должен быть либо перенесен на более поздний срок, либо отменен вовсе. И только 36% британцев считают, что визит должен состояться.

В то, что при Трампе "особые отношения" между Лондоном и Вашингтоном укрепятся по сравнению с периодом правления его предшественника Барака Обамы, верят 29% опрошенных. Четверо из десяти респондентов полагают, что "Brexit не оставляет иного выбора, как укреплять отношения с США", еще 37% называют Трампа "другом Великобритании".

Данный опрос проводился по интернету в период с 31 января по 3 февраля. В нем приняли участие 2 тыс. человек.