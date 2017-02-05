Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе

МОСКВА, ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, стороны обсудили ситуацию на Украине и отметили необходимость прекращения огня в Донбассе.

"Особое внимание было уделено урегулированию ситуации в Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского президента.

Как подчеркивает пресс-служба, Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей между двумя странами. Также стороны обсудили предстоящий визит главы Украины в Вашингтон.

"Президент Трамп только что (17:00 4 февраля по местному времени, 01:00 мск) провел конструктивные телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которых обсудил ряд вопросов, в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией", - утверждается в распространенном документе.

"Мы будем работать с Украиной и Россией, а также с другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границе", - приводит пресс-служба Белого дома слова Трампа.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.