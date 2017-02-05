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Минюст США подал апелляцию на решение суда о приостановке действия миграционного указа

Международная панорама
5 февраля, 3:20 UTC+3
Ранее федеральный суд Сиэтла приостановил выполнение исполнительного указа Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики
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ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа об ужесточении миграционной политики. Об этом сообщает агентство Reuters.

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