МИД КНР: страна ценит взаимную поддержку в партнерских отношениях с РФ

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ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай ценит многовекторное деловое сотрудничество и взаимную поддержку в партнерских отношениях с Россией. Об этом заявил глава МИД КНР на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России в КНР Андреем Денисовым.
"Ценность российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства заключается в непоколебимой взаимной поддержке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.
Ван И добавил, что "многовекторное деловое сотрудничество и укрепление стратегической устойчивости двух стран является особо ценным и существенным в нынешней международной ситуации, полной неопределенностей".
В ходе беседы он дал высокую оценку активному вкладу посла России в КНР в укрепление российско-китайских отношений. Андрей Денисов, в свою очередь, поздравил главу МИД КНР с Новым годом по лунному календарю и подчеркнул, что Россия очень ценит достигнутые результаты в отношениях с Китаем.
Ван И посетил посольство России в Китае 4 февраля по приглашению Андрея Денисова.