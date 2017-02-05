МИД КНР: страна ценит взаимную поддержку в партнерских отношениях с РФ

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай ценит многовекторное деловое сотрудничество и взаимную поддержку в партнерских отношениях с Россией. Об этом заявил глава МИД КНР на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России в КНР Андреем Денисовым.

"Ценность российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства заключается в непоколебимой взаимной поддержке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Ван И добавил, что "многовекторное деловое сотрудничество и укрепление стратегической устойчивости двух стран является особо ценным и существенным в нынешней международной ситуации, полной неопределенностей".

В ходе беседы он дал высокую оценку активному вкладу посла России в КНР в укрепление российско-китайских отношений. Андрей Денисов, в свою очередь, поздравил главу МИД КНР с Новым годом по лунному календарю и подчеркнул, что Россия очень ценит достигнутые результаты в отношениях с Китаем.

Ван И посетил посольство России в Китае 4 февраля по приглашению Андрея Денисова.