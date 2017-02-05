Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным

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НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп пока не знает, сложатся ли у него рабочие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого были опубликованы в субботу.
Хозяину Белого дома был задан вопрос, продолжает ли он с уважением относиться к российскому президенту. "Я скажу так: лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с ИГ (запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство"), с исламским терроризмом во всем мире, то это будет хорошо", - приводит телеканал ответ Трампа.
"Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею", - добавил республиканец.
Когда ему напомнили об обвинениях Запада в адрес РФ и ее руководства, то Трамп констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной. "И что вы думаете? Наша страна невинна?" - задал он риторический вопрос.
27 января на совместной пресс-конференции с премьер- министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме Трамп сказал, что пока не знает, какие отношения будут у США с Россией и ее лидером. "По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое, - отметил президент США. - Я этого джентльмена пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения; это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим".
31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку Трампу, которого ряд наблюдателей охарактеризовал как непредсказуемого. "В данном случае не нам давать какие-то квалификации президенту США", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов поделиться своими впечатлениями о новом главе американской администрации. "Это внутреннее дело Америки", - отметил представитель Кремля. "Мы пока исходим из того настроя, который был изложен в ходе недавнего телефонного разговора (глав России и США), что вызывает у нас удовлетворение", - сообщил он.
Песков перед этим охарактеризовал состоявшуюся 28 января беседу Путина и Трампа в позитивном ключе. Этот телефонный разговор стал их второй беседой. Впервые они говорили по телефону в ноябре, когда американский миллиардер победил на президентских выборах в США.