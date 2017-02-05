СМИ: Япония исключает возможность участия Сил самообороны в операциях против ИГ и в ЮКМ

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ТОКИО, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония исключает возможность участия Сил самообороны в операциях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также не рассматривает вариант отправки военных кораблей в Южно-Китайское море (ЮКМ) при обострении ситуации в этом регионе.
Об этом заявила министр обороны страны Томоми Инада в эфире телеканала NHK, комментируя итоги визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Токио.
"Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом участвовать. Премьер-министр (Синдзо Абэ - прим. ТАСС) говорил об этом, и наша позиция не изменилась", - сказала она.
Глава Минобороны Японии также подчеркнула, что в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море, "корабли морских Сил самообороны туда отправлены не будут".
"Вместе с США мы условились противостоять попыткам в одностороннем порядке изменить положение дел в ЮКМ. Япония считает, что мир и стабильность там нужно поддерживать не силой, а за счет обеспечения верховенства закона и укрепления международного сотрудничества, в том числе с США и странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - добавила Инада.
Говоря о расширении роли Сил самообороны в обеспечении безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, глава японского оборонного ведомства отметила, что под этим, в частности, "подразумевается регулярное участие Японии в международных военных маневрах".
В марте прошлого года в Японии вступил в силу закон о расширении полномочий Сил самообороны, позволяющий их бойцам - впервые с окончания Второй мировой войны - участвовать в боевых действиях для защиты "дружественных стран", даже если Япония при этом не подвергается нападению.
Согласно этому документу, с Японии снимается ряд ограничений на действия при операциях в составе сил ООН за рубежом, в ходе которых японские военные ранее практически не имели права на применение оружия. Закон также разрешает им оказывать логистическую поддержку не только США, но и войскам других "дружественных стран", круг которых не определен.