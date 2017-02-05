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СМИ: мэр Лондона высказал опасения по поводу высокой террористической угрозы в столице

Международная панорама
5 февраля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Садик Хан также заметил, что боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) все чаще используют интернет для "радикализации британцев"
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан высказал опасения по поводу возрастающей угрозы совершения терактов в столице и в Великобритании в целом. Об этом сообщает газета Daily Star.

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На вопрос издания о террористической угрозе в Великобритании, политик ответил, что в прошлом году она без сомнений увеличилась. " Посмотрите на другие крупные города - Берлин, Стамбул, Париж - реальность такова, что наши города международного значения являются мишенью для террористов", - цитирует издание слова политика. "Если правительство не изменит формулу финансирования полиции, если (оно) не сможет финансировать Лондон, (в достаточной степени) как столицу, я думаю, поддержание безопасности в Лондоне будет становиться все более трудным", - добавил он.

Садик Хан также заметил, что боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) все чаще используют интернет для "радикализации британцев". Кроме этого, указ президента США Дональда Трампа по ужесточению миграции, по мнению мэра Лондона, только увеличит вероятность того, что молодые британцы будут подвержены вербовке со стороны террористов, добавляет "Дейли стар".

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