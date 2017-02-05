SANA: террористы взорвали газопровод в сирийской провинции Риф-Димашк

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Террористы осуществили подрыв газопровода в сирийской провинции Риф-Димашк. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в Министерстве электроэнергетики.
По его информации, взрыв газопровода, который снабжает электростанцию "эн-Насерия", произошел в районе Джируд. Отмечается, что в настоящий момент электростанция выведена из строя.