Силы самообороны Японии не будут участвовать в операциях против ИГ и в Южно-Китайском море

ТОКИО, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония исключает возможность участия Сил самообороны в операциях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также не рассматривает вариант отправки военных кораблей в Южно- Китайское море (ЮКМ) при обострении ситуации в этом регионе. Об этом в воскресенье заявила министр обороны страны Томоми Инада в эфире телеканала NHK, комментируя итоги визита в Токио главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом участвовать. Премьер-министр (Синдзо Абэ) говорил об этом, и наша позиция не изменилась", - сказала она.

Глава Минобороны Японии также подчеркнула, что в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море, "корабли морских Сил самообороны туда отправлены не будут". "Вместе с США мы условились противостоять попыткам в одностороннем порядке изменить положение дел в ЮКМ. Япония считает, что мир и стабильность там нужно поддерживать не силой, а за счет обеспечения верховенства закона и укрепления международного сотрудничества, в том числе с США и странам - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - добавила Инада.

Говоря о расширении роли Сил самообороны в обеспечении безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, глава японского оборонного ведомства отметила, что под этим, в частности, "подразумевается регулярное участие Японии в международных военных маневрах".

В марте прошлого года в Японии вступил в силу закон о расширении полномочий Сил самообороны, позволяющий их бойцам - впервые с окончания Второй мировой войны - участвовать в боевых действиях для защиты "дружественных стран", даже если Япония при этом не подвергается нападению. Согласно этому документу, с Японии снимается ряд ограничений на действия при операциях в составе сил ООН за рубежом, в ходе которых японские военные ранее практически не имели права на применение оружия. Закон также разрешает им оказывать логистическую поддержку не только США, но и войскам других "дружественных стран", круг которых не определен.