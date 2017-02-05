Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силы самообороны Японии не будут участвовать в операциях против ИГ и в Южно-Китайском море

Международная панорама
5 февраля, 11:11 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Как заявила министр обороны, Япония считает, что поддерживать мир и стабильность в ЮКМ нужно за счет обеспечения верховенства закона и укрепления международного сотрудничества
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония исключает возможность участия Сил самообороны в операциях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также не рассматривает вариант отправки военных кораблей в Южно- Китайское море (ЮКМ) при обострении ситуации в этом регионе. Об этом в воскресенье заявила министр обороны страны Томоми Инада в эфире телеканала NHK, комментируя итоги визита в Токио главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом участвовать. Премьер-министр (Синдзо Абэ) говорил об этом, и наша позиция не изменилась", - сказала она.

Глава Минобороны Японии также подчеркнула, что в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море, "корабли морских Сил самообороны туда отправлены не будут". "Вместе с США мы условились противостоять попыткам в одностороннем порядке изменить положение дел в ЮКМ. Япония считает, что мир и стабильность там нужно поддерживать не силой, а за счет обеспечения верховенства закона и укрепления международного сотрудничества, в том числе с США и странам - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - добавила Инада.

Говоря о расширении роли Сил самообороны в обеспечении безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, глава японского оборонного ведомства отметила, что под этим, в частности, "подразумевается регулярное участие Японии в международных военных маневрах".

В марте прошлого года в Японии вступил в силу закон о расширении полномочий Сил самообороны, позволяющий их бойцам - впервые с окончания Второй мировой войны - участвовать в боевых действиях для защиты "дружественных стран", даже если Япония при этом не подвергается нападению. Согласно этому документу, с Японии снимается ряд ограничений на действия при операциях в составе сил ООН за рубежом, в ходе которых японские военные ранее практически не имели права на применение оружия. Закон также разрешает им оказывать логистическую поддержку не только США, но и войскам других "дружественных стран", круг которых не определен.

Смотрите также

СМИ: самолеты ВВС Китая вторглись в зону опознавания ПВО Южной Кореи
Минобороны КНР и Японии создадут механизм по предотвращению инцидентов в воздухе и на море
Глава МИД Японии выступает за усиление военного сотрудничества с Францией
ВВС Китая провели учения в западной части Тихого океана

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Россия: времена года
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе
2
Лавров: Москва, вводя контрмеры в отношении ЕС, сделала все по-честному
3
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
4
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
5
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
Темы дня
Реклама