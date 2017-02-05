Anadolu: около 60 подозреваемых в связях с ИГ задержаны в Анкаре

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 60 подозреваемых в связях с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) задержаны в воскресенье полицией в Анкаре. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его информации, большинство задержанных - иностранцы. Помимо этого, отдельные рейды прошли в воскресенье утром в Стамбуле, провинции Коджаэли на северо-западе страны, а также провинции Измир.

В последней были также задержаны около восьми подозреваемых в подготовке к теракту, добавляет агентство.