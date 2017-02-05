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Италия считает необходимым создать "оборонный шенген" в Европе

Международная панорама
5 февраля, 13:18 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Глава итальянского минобороны Роберта Пинотти считает, что европейская оборона должна укрепляться вне зависимости от НАТО и роли США в альянсе
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Роберта Пинотти

Роберта Пинотти

© EPA/GIORGIO ONORATI

РИМ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Общая европейская оборона требует укрепления сотрудничества между Италией, Францией, Германией и Испанией. Об этом заявила в опубликованном в газете "Мессаджеро" интервью министр обороны Италии Роберта Пинотти.

"Европейская оборона должна быть представлена единым блоком как внутри, так и вне НАТО. Европа "двух скоростей" должна быть не только в экономике. Необходим "оборонный шенген" за счет укрепления сотрудничества между Италией, Францией, Германией и Испанией", - сказала Пинотти.

По ее мнению, европейская оборона должна укрепляться вне зависимости от НАТО и роли США в альянсе. "Европейская оборона должна укрепляться не только для того, чтобы увеличить оборонительные возможности ЕС, но потому что, если внутри НАТО европейские государства будут действовать порознь, это будет элементом слабости. Для НАТО также важно, чтобы Европа была едина в оборонительной стратегии", - убеждена министр.

"Важно, - добавила она, - чтобы страны, которые продвигают укрепление общей обороны, а именно Италия, Германия, Франция и Испания, еще больше сотрудничали в целях скорейшей реализации принятых решений".

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